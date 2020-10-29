На Ставрополье спасатели больше шести часов тушили крупный пожар

Инцидент произошел в ночь на 28 октября в станице Суворовская Предгорного района Ставрополья.

Там сгорело больше тысячи тюков соломы. Под угрозой оказалась ферма с животными и техникой. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Огонь увидели проезжающие мимо водители. Они и вызвали пожарных.

Ситуацию осложнял сильный ветер. Спасатели заливали тюки водой, а через некоторое время они снова разгоралась. Потребовалось больше шести часов, чтобы ликвидировать возгорание.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане загорелась нефтебаза, есть пострадавший.

Инцидент случился сегодня, 21 октября, около 16:50, в Дагестане. Там, на территории нефункционирующей нефтебазы в Хасавюртовском районе произошел взрыв. После чего начался пожар.