Многодетные матери Ставрополья уйдут на пенсию досрочно

Пенсионный фонд России в Ставропольском крае напомнил местным жительницам, что они могут уйти на пенсию досрочно. Для этого им нужно быть матерями трех и более детьми. Если у женщины трое детей, на пенсию можно на три года раньше, если четыре - на четыре года. Мера будет действовать с 2021 года, сказано в сообщении ОПФР Ставрополья.

Раньше возможность досрочно уйти на пенсию была у женщин с пятью и более детьми. В Ставропольском крае таким правом воспользовались 7180 матерей.

- Важно помнить, что для досрочного выхода на пенсию многодетной мамой должен быть выполнен ряд требований: воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста, наличие не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов, - уточняют в ПФР Ставрополья.