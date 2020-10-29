В Северной Осетии построят туристическую деревню

Фото пресс-службы главы РСО - Алания.

В 2021 году в поселке Верхний Згид начнется строительство туристической деревни. Об этом на совещании Проектного офиса Агентства развития РСО - Алания сообщил автор проекта Олег Карданов. Сейчас совместно с руководством Алагирского района решаются административные вопросы. Приступить к строительству модульных домов для размещения туристов и заведений общепита планируется в мае-июне следующего года.

Глава республики поручил Агентству обеспечить взаимодействие с органами исполнительной власти в реализации данного перспективного проекта.

- Уверен, что туристическая деревня, которая разместится в живописной местности, станет популярным местом отдыха для жителей и гостей республики. Кроме того, важно предусмотреть досуг и экскурсионные программы, в том числе в связке с другими подобными проектами, например, «Камата хостел» в Ирафском районе, - предложил Вячеслав Битаров.

Также на совещании шла речь о развитии альпинистского туризма. Глава Северной Осетии подчеркнул, что одним из ключевых вопросов в реализации проектов в сфере туризма является подготовка кадров. Особую актуальность это приобретает в связи с реализацией в республике проекта всесезонного горно-рекреационного комплекса «Мамисон».

Зампред комитета по туризму Светлана Салказанова сообщила, что ведется работа по популяризации рабочих профессий в сфере туризма и сервиса среди молодежи Северной Осетии. Достигнута договоренность с руководителями гостиниц «Владикавказ» и «Империал», оздоровительного комплекса «Роза ветров» и отеля «Форрест» о прохождении производственной практики студентами Северо-Кавказского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова, Горно-металлургического техникума и Владикавказского торгово-экономического техникума.

Говорили и о работе информационных терминалов. На сегодняшний день они установлены на территории Международного аэропорта «Владикавказ» и автовокзала № 2. С их помощью туристы самостоятельно получают всю необходимую информацию о республике, в том числе о достопримечательностях, объектах размещения, туристских маршрутах, развлекательных объектах, способах передвижения и другие необходимые сведения. В течение месяца планируется закупка еще трех информационных терминалов для их дальнейшей установки в гостиницах «Форрест», «Владикавказ», оздоровительном центре «Роза ветров».

Кроме того, на совещании обсудили вопросы развития в республике придорожного сервиса. Комитет РСО - Алания по туризму разработал типовой проект объектов придорожного сервиса. Администрации местного самоуправления Пригородного, Ирафского и Алагиркого районов готовы предоставить земельные участки для строительства объектов.