На трех улицах Ставрополя четыре дня будут отключать свет

В Промышленном районе Ставрополя на четыре дня отключат свет на трех улицах. Электроэнергии начнут ограничивать с 9 до 17 часов в период с 9 по 12 ноября. Это связано с ремонтными работами, сообщает представитель АО "Горэлектросеть".

Вынужденное отключение коснется домов №25А, 27, 27А, 31, 29, 29Г по улице Доваторцев, №82, 86/1, 109, 109А, 111, 111/1, 111Б по улице Шпаковская и №20 по улице Фроленко.

Некоторые дома на улицах Доваторцев и Шпаковская могут переключиться на резервное питание. Здания обеспечивают электроэнергией от двух независимых источников.