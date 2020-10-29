Подросток на Porsche протаранил четырех полицейских в Ингушетии

В Ингушетии 15-летний мальчик на Porsche Cayenne протаранил две служебные машины полиции. В ДТП пострадали четыре сотрудника МВД, передает "Интерфакс".

29 октября инспекторы в рамках рейда хотели остановить Porsche Cayenne. Водитель не подчинился требованиям. Проехав, развернулся и врезался в две полицейские машины, которые находились на обочине - "Ладу Гранта" и "Skoda Octavia".

Потом нарушитель скрылся. В больницу увезли трех инспекторов и сотрудника уголовного розыска.

Коллегами пострадавших был объявлен план "Перехват". При задержании стало известно, что за рулем Porsche Cayenne оказался 15-летний житель села Сурхахи. В беседе с полицейскими он признался, что проехал на красный, а когда заметил преследование - развернулся и протаранил машины МВД России. На автомобиле нарушителя были поддельные номера.

Porsche Cayenne изъяли.