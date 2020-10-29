Резервный фонд Ставрополья увеличили на 200 млн рублей

На Ставрополье приняли поправки в бюджет на 2020 год. Региональный резервный фонд увеличили на 200 миллионов рублей, передает пресс-служба Краевой Думы.

Документ на рассмотрение внесли губернатор Владимир Владимиров и региональное правительство. Увеличат резерв за счет федеральных дотаций.

- Сегодня главная задача для всех уровней власти - это предупреждение распространения коронавирусной инфекции и преодоление последствий опасного вируса. Именно поэтому депутаты единогласно поддержали законопроект, - прокомментировал изменения спикер парламента Геннадий Ягубов.

Деньги потратят на компьютерные томографы, СИЗ и медикаменты.