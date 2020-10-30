Четверо ставропольцев скончались за сутки от коронавируса

Коронавирус продолжает уносить жизни Фото: Александр АБРАМОВ

Коронавирус продолжает уносить жизни. На Ставрополье за сутки от инфекции скончались еще четыре пациента. Всего жертвами болезни стали 422 человека.

За последние сутки диагноз подтвердился у 195 жителей региона. Всего в крае зафиксировано 21085 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Ещё 252 человека за прошедшие сутки сняты с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением. Общее число пациентов, преодолевших коронавирус, уже превышает 15,8 тысячи.

В крае продолжается работа по выявлению новых случаев заболевания. За весь период провели более 726 тысяч исследований на коронавирус. В том числе, почти 7,5 тысячи только за вчерашний день.

- Чтобы сохранить здоровье, нужно избегать потенциально опасных ситуаций. Эта болезнь требует ответственного отношения к профилактике. Тем более, что очередная неделя подходит к концу, и дети завершают учёбу на время каникул. Будь внимательны к ним в эти дни. Берегите себя и близких, - обратился губернатор к землякам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 30 октября 2020: число умерших достигло 422

Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае на 30 октября 2020 года (подробнее)