В Ставрополе пройдут ярмарки выходного дня

В Ставрополе по традиции пройдут три ярмарки выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Осенние фрукты и овощи, выпечка и бакалея от производителей, натуральный мед, свежая рыба – все это можно будет купить в субботу, 31 октября, с 08:00 до 16:00.

Ярмарки развернутся по адресам: просп. Кулакова, 52, ул. Васильева, 35\1, ул. Ленина, 74\17.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Промышленном районе Ставрополя на четыре дня отключат свет на трех улицах. Электроэнергии начнут ограничивать с 9 до 17 часов в период с 9 по 12 ноября. Это связано с ремонтными работами, сообщает представитель АО "Горэлектросеть".