Для Ставрополя и Пятигорска закупят десятки новых трамваев и троллейбусов

Власти Ставрополья планируют приобрести 40 троллейбусов для Ставрополя и 30 трамваев для Пятигорска. В федеральные министерства уже подана заявка на софинансирование.

В Пятигорске действует специфическая трамвайная ветка, колея которой составляет 1 тыс. мм. В России таких всего три.

Перепрофилировать линию под такие трамваи готов уральский завод транспортного машиностроения. Но при условии государственной поддержки.

Также запланирована модернизация систем действующих транспортных сетей в Пятигорске и замена существующих линий электропередачи для троллейбусов в Ставрополе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ставрополя стали раньше времени платить за проезд в маршрутках 25 рублей. Рост цен обещали только 5 ноября, но уже 29 октября горожане ехали по новому тарифу. Об этом сообщали пользователи интернета.

Впервые о повышении стоимости проезда стало известно из социальных сетей. Мэрия пояснила, что цена выросла на 2 рубля из-за подорожания бензина и запчастей, а также из-за увеличения МРОТ.