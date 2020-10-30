В Пятигорске ограничат транзитный проезд грузовиков

В Пятигорске после жалоб горожан закроют проезд для грузовиков на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Закрыты для проезда транзитного грузового транспорта будут Бештаугорское шоссе и проспект Калинина.

Ранее горожане жаловались в мэрию на разбитую дорогу. Проверка показала, что ремонт проводится, но покрытие быстро разрушается.

Оказалось, что ситуацию усугубляют грузовики, которые перевозят материалы для реконструкции трассы из аэропорта в Кисловодск.

Помимо этого, фуры проезжают и по улице Калинина ставропольского курорта, создавая заторы.

По данным пресс-службы администрации города, с апреля 2021 года закроют остановку на площади в районе Верхнего рынка. Ее перенесут на Пятигорский автовокзал по улице Бунимовича.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти Ставрополья планируют приобрести 40 троллейбусов для Ставрополя и 30 трамваев для Пятигорска. В федеральные министерства уже подана заявка на софинансирование.