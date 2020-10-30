На Ставрополье экс-глава одного из районов раздаривал землю друзьям

Уголовное дело против бывшего главы одного из муниципальных образований Курского района Ставрополья передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, чиновник обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий».

Так, с 2010 по 2015 год он дал незаконное распоряжение сотрудникам подготовить подложную выписку из похозяйственной книги, подтверждающую факт принадлежности женщине земельного участка.

На этом основании было зарегистрировано право собственности на участок. Его рыночная стоимость составила более 220 тысяч рублей.

Выяснилось, что в январе 2012 и марте 2014 года чиновник совершил аналогичные действия в интересах еще двух ставропольцев. В итоге ущерб причинен на сумму 600 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против заместителя главы ставропольского города Лермонтова возбудили уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным ведомства, закон был нарушен при выполнении работ по благоустройству городского парка.

Так, чиновник, зная о том, что работы по утилизации строительных отходов в количестве 5 770 тонн не выполнены, подписал акт о приемке этих работ. После чего на расчетный счет компании необоснованно перечислили более 3,5 млн рублей.