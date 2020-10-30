На Ставрополье временно закрывается обходная дорога поселка Иноземцево

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

С 8 ноября по 20 декабря будет закрыт для проезда участок транспортной развязки на 6 км автодороги «Кавказ» Обход поселка Иноземцево из-за строительно-монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

При движении по направлению к поселку Энергетик – г. Минеральные Воды и станица Константиновская – поселок Энергетик нужно заранее продумать маршрут движения с учетом закрытия участка развязки на мостовом сооружении.

Объезд будет проходить через поселок Иноземцево, улицу Калинина Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске после жалоб горожан закроют проезд для грузовиков на двух улицах.

Закрыты для проезда транзитного грузового транспорта будут Бештаугорское шоссе и проспект Калинина.