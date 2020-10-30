Ставропольцы решают жилищный вопрос с сельской ипотекой

Эпидемиологическая обстановка в этом году несильно сказалась на ипотечном спросе. Ряд специальных государственных механизмов позволил поддержать его: для многих появилась реальная возможность приобрести заветные квадратные метры по довольно привлекательным ставкам.

В частности, для Ставрополья при значительной доле сельского населения актуальность имеет госпрограмма кредитования «Сельская ипотека», предлагающая сниженную ставку. Она начала действовать в 2020 году и, по данным на 1 октября, Управление Росреестра по Ставропольскому краю осуществило госрегистрацию уже по 306 пакетам документов, поданных жителями края.

Льготная ставка доступна населению в данном случае для приобретения жилья в сельской местности. С этой целью новая госпрограмма позволяет получить кредит под 0,1 - 3 процентов годовых. Это весомый аргумент для тех, кто только задумывается о покупке своего жилья. Аналогично другим ипотечным программа господдержки в Ставропольском крае сумма займа ограничена уровнем в 3 миллиона рублей.

Воспользоваться «Сельской ипотекой» можно до 2025 года для приобретения жилого дома с земельным участком или квартиры, отвечающего условиям кредитования по категории населенных пунктов.

При этом выбирать жилье в далекой глубинке со скудной инфраструктурой необязательно. Населенный пункт просто не должен входить в городской округ. Объект недвижимости может быть уже готовым и продаваться по договору купли-продажи (в том числе физическими лицами), а также разрешено приобретать строящиеся объекты по договору долевого участия.

Кроме того, по сельской ипотеке можно получить деньги на приобретение земли и постройку на ней дома или на строительство дома на уже имеющемся участке. При этом также действует ряд ограничений, но ключевым требованием для оформления этого вида льготной ипотеки является именно месторасположение объекта недвижимости.

Алгоритм получения льготной сельской ипотеки мало чем отличается от стандартного варианта. Для начала нужно рассчитать кредит по условиям программы через ипотечный калькулятор на сайте выбранного вами банка. Затем следует заполнить заявку на сайте банка и получить предварительное одобрение. Далее необходимо уточнить условия, подготовить документы и получить финальное одобрение. Затем предстоит выбрать недвижимость. И в заключение - подписать договор, далее сделка регистрируется в Росреестре.

При этом напомним главный совет для тех, кто задумывается об ипотеке. Нужно исходить из собственных потребностей и возможностей и обязательно проводить предварительные расчеты. Если есть объективная необходимость в улучшении жилищных условий и заработок на ближайшие годы обещает быть стабильным, то ипотеку можно оформить, тем более что ставки и цены на недвижимость пока достаточно комфортные.

Не забывайте, что после покупки жилья есть возможность вернуть 13% от его стоимости в качестве вычета по НДФЛ. А если квартира оформлена в ипотеку, то не забывайте о наличии права на налоговый вычет с суммы выплаченных процентов по ипотеке. Эти деньги также можно использовать для погашения кредита.

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