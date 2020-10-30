Житель Ставрополья получил 8 лет колонии за убийство друга

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Суд вынес приговор 56-летнему жителю села Подлужного Изобильненского городского округа Павлу Агишеву. Он признан виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Ставрополью.

По данным ведомства, что вечером 7 января между Агишевым и его другом во время распития спиртных напитков произошел конфликт из-за малозначительного повода.

Во время ссоры Агишев несколько раз ударил ножом в шею потерпевшего, в результате чего он скончался на месте.

После этого Агишев перетащил его тело в подвал соседнего нежилого дома. А уже там труп мужчины обнаружили правоохранители, когда искали пропавшего по заявлению матери.

Суд назначил обвиняемому 8 лет исправительной колонии строгого режима.