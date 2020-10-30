В Кабардино-Балкарии задержали 10 экстремистов

В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек из Лескенского района в рамках дела против экстремистской группировки.Жители республики возраста от 24 до 43 лет поддерживали религиозную идеологию экстремистского характера и, создав сообщество, подвергали физическому насилию тех, кто их взгляды не разделял. По информации МВД КБР, на вероятного организатора группировки завели уголовное дело по соответствующей части 1 статьи 282.1 УК РФ, а на членов экстремистского сообщества по той же статье, но второй части. Суд отправил всех подозреваемых под арест.