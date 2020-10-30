Ставропольский краевой онкодиспансер получил новое оборудование

Ставропольский краевой клинический онкодиспансер продолжает улучшать свою материально-техническую базу.

Так, в рентгенодиагностическом отделении появилось сразу 2 цифровых маммографа с низкой дозовой нагрузкой общей стоимостью 37,5 млн руб. Один из аппаратов оснащен стереотаксической приставкой, позволяющей проводить прицельную биопсию молочной железы под рентгеновским контролем.

На прошлой неделе поступило несколько единиц оборудования на 33 млн рублей, в том числе наркозный аппарат экспертного класса и монитор слежения для отделения анестезиологии и реанимации.

Дополнительно наркозный аппарат оснащен монитором слежения, который может отсоединяться от аппарата и обеспечивать контроль жизненных функций при транспортировке пациента.

Другой монитор позволяет отслеживать все параметры, а также проводить инвазивное измерение артериального давления. Это дает более точный показатель, изменения которого отображаются в режиме онлайн.

Также в эндоскопическое отделение поступили новые бронхо-, гастро- и колоноскопы – всего 12 аппаратов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что исследование на компьютерном томографе помогает диагностировать внебольничную пневмонию и степень поражения легких.

В условиях пандемии это оборудование крайне необходимо больницам, оказывающим помощь пациентам с тяжелой формой коронавируса и внебольничной пневмонии.

Краевая специализированная клиническая инфекционная больница получила новое диагностическое оборудование в августе.