На Ставрополье вырос объем инвестиций в сфере малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья провел совещание по вопросу привлечения инвестиций в экономику региона.

Владимир Владимиров напомнил о поставленной им ранее задаче – добиться ежегодного 10-процентного прироста инвестиций в край.

– Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата. И наша общая задача – обеспечивать ежегодный 10-процентный прирост инвестиций. На это нас нацеливает президент, рост инвестиционных поступлений закреплен в национальных проектах. В решение этой задачи должны быть включенными все территории Ставропольского края, – обратился к участникам совещания губернатор.

По словам министра экономического развития края Сергея Крынина, объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 180 миллиардов рублей, что на 7% больше показателя 2018 года.

В этом году прогнозируется поступление инвестиций в сумме 200 миллиардов, что обеспечит 10% рост.

На сегодняшний день инвестиционный портфель края включает в себя 216 проектов общей стоимостью 219 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 14 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что депутаты на очередном заседании Думы приняли закон о продлении «налоговых каникул» для ставропольских предпринимателей.

Законопроект, внесенный губернатором края и региональным правительством, предусматривает продление периода применения налоговой ставки в размере 0 процентов до 1 января 2024 года для отдельных категорий налогоплательщиков.