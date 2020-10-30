В Ставрополе почтили память жертв политических репрессий

В Ставрополе на мемориале «Холодный родник» 30 октября прошла церемония возложения цветов, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий.

Более 80-ти лет назад тысячи ставропольцев необоснованно обвинили в преступлениях, отправили их в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишили жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

По политическим обвинениям арестовали более полутора миллионов человек, около семисот тысяч из которых - расстреляли.

Напомним, мемориальный комплекс «Холодные родники» сооружен в 1972 году, открыт в 1975 году в память о горожанах, погибших в годы Гражданской войны и в период оккупации города в Великую Отечественную войну от рук немецко-фашистских захватчиков. На территории мемориального комплекса находятся монумент и пять братских могил:

- братская могила граждан – патриотов, зверски замученных немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации Ставрополя.

- братская могила красных партизан периода Гражданской войны;

- братская могила юных патриотов, погибших в период оккупации Ставрополя в годы Великой Отечественной войны;

- братская могила жертв белого террора периода Гражданской войны;

- братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны;

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье студентов высших учебных заведений и средних учебных заведений отправили на две недели на дистанционное обучение.

Постановление о внесении изменений в комплекс ограничительных мер по снижению рисков распространения коронавируса подписал губернатор края.

Документ устанавливает двухнедельные каникулы для школьников, а также корректирует работу учреждений дополнительного, высшего и средне-специального образования.