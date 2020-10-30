На Ставрополье удалось сократить занос коронавируса в больницы

В некоторых изданиях появилась информация о том, что заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова назвала регионы, в которых складывается сложная ситуация с коронавирусом.

- В протоколе совещания у Голиковой перечислены субъекты, в которых есть проблемы. Так, в Ставропольском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Свердловской области и других регионах были вспышки заболевания коронавирусом в больницах, - пишет издание.

Упоминаемый протокол совещания, который попал в СМИ, датируется 26 октября. В нем, действительно, содержится поручение провести анализ причин формирования очагов новой коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях, в том числе и Ставропольского края.

Министерство здравоохранения Ставрополья провело такой анализ. Под очагами в данном случае понимается занос инфекции в отделения лечебных учреждений пациентами или сотрудниками. После такого эпизода в отделениях объявляется карантин.

Первые очаги COVID-19 в медицинских организациях начали появляться в апреле. В мае было зарегистрировано наибольшее их число.

Чтобы не допускать закрытия на карантин отделений и предупреждать внутрибольничное распространение COVID-19, на Ставрополье своевременно были приняты меры по раннему выявлению случаев заболеваний. Началась активная профилактика внутрибольничного распространения инфекции.

Так, прежде всего, обеспечен тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов, направляемых на плановую госпитализацию, они должны быть обследованы на коронавирус по полису ОМС. Тем, кто поступает на госпитализацию по экстренным показаниям, проводится экспресс-тестирование.

Продумана и внедрена маршрутизация больных, позволяющая минимизировать риск контакта заболевших и здоровых от коронавируса пациентов.

В больницах ограничены посещения находящихся на лечении. Соблюдаются требования по дезинфекции помещений. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения края.

Организовано регулярное обследование медицинских работников, имеющих риск инфицирования.

Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Благодаря всем этим мерам в октябре зарегистрирован 1 случай заноса инфекции в медучреждение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставропольский краевой клинический онкодиспансер продолжает улучшать свою материально-техническую базу.

Так, в рентгенодиагностическом отделении появилось сразу 2 цифровых маммографа с низкой дозовой нагрузкой общей стоимостью 37,5 млн руб.

Один из аппаратов оснащен стереотаксической приставкой, позволяющей проводить прицельную биопсию молочной железы под рентгеновским контролем.