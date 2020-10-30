Стало известно, где на Ставрополье больше всего пострадавших в ДТП

Иллюстративное фото Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье выявили территорию, где больше всего людей пострадали в ДТП. Ставрополь почти в четыре раза опережает другие районы и города, следует из официальной статистики ГИБДД по краю.

В Ставрополе в авариях пострадали 84 человека. На втором месте Предгорный район, где в авариях ранило 23 участника движения. На третье месте Минераловодский городской округ с 22 пострадавшими. Следом идут Шпаковский район (21) и Георигиевский городской округ (19).

Всего в крае произошло 271 авария, в которых пострадали 348 человек, а погибли - 34.

Врио начальника отдела ГИБДД по городу Ставрополь Сергей Бубырь сказал в эфире Радио "Комсомольская правда", как не попасть в аварию, будучи водителем и пешеходом.

- На каждом мероприятии мы вручаем им ленты со светоотражающими элементами. Дети понимают, о чем идет речь. А вот взрослые - еще не в полной мере. Особенно бабушки и дедушки, это для них новое. Но когда мы разъясняем, зачем это нужно - они охотно этим пользуются. [...] Водителям в осенний период надо заранее переходить на спокойный и мягкий режим управления. Дороги влажные, тормозной путь удлиняется. Поэтому стоит вовремя сменить резину. Не ждите первого снега.

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