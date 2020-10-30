В Черкесске построили новые школу и детсад

В новом микрорайоне в северной части столицы Карачаево-Черкесии завершили строительно-монтажные работы по возведению новой комфортабельной школы на 600 мест и детсада на 150 мест. Строили в рамках программы «Стимулирование развития жилищного строительства в КЧР» нацпроекта «Жилье и городская среда». Образовательные учреждения откроются сразу после того, как в новом микрорайоне появятся первые жильцы.

На территории новой школы оборудовано спортивное ядро - два поля для игровых видов спорта. На территории садика оборудуются детские игровые площадки. Глава КЧР Рашид Темрезов отметил, что строительство школы позволяет стать еще на шаг ближе к ликвидации двухсменного режима обучения в школах, который пока сохраняется примерно в 30 школах в самых густонаселённых муниципалитетах

Для решения поставленных задач по ликвидации двухсменного обучения сегодня в Усть-Джегуте также завершается строительство нового корпуса к лицею № 1 на 400 мест, возводится новая школа в ауле Гюрюльдеук на 165 мест, и уже в предстоящем году начинается строительство школы в Учкекене на 960 ученических мест.

Кроме того, в республике в рамках нацпроекта «Демография» ведется активное строительство дошкольных учреждений. В текущем году в республиканской столице уже построены 7 новых ясельных корпусов - для малышеи до 3 лет. Строительные работы по возведению комфортных дошкольных учреждении ведутся в Теберде, поселке Мара-Аягъы Карачаевского городского округа, ауле Эльбурган Абазинского раи она, Сары-Тюз Усть-Джегутинского раи она и в ауле Вако-Жиле Адыге-Хабльского раи она. Скоро стартует строительство детсада в Усть-Джегуте - в густонаселенном микрораи оне «Горныи ».