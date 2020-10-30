Определены самые аварийные места Ставрополья

Иллюстративное фото Фото: Алексей ФОКИН

"КП" определила территории Ставропольского края, где в сентябре произошло больше всего аварий с жертвами. При составлении рейтинга мы использовали открытые данные Госавтоинспекции.

На первом месте оказался Ставрополь, где случились 67 ДТП. Вторые и третьи позиции заняли Шпаковский и Предгорный районы - по 15 аварий. Следом идут Георгиевский (14) и Изобильненский (13) городские округа, а также Буденновский район, Минераловодский городской округ и Кисловодск (все - по 12). Закрывают рейтинг Пятигорск (10) и Благодарненский городской округ (9).

В общей сложности в Ставропольском крае случились 271 авария. В них ранило 348 человек, скончались 34 участника движения.

Сергей Бубырь, врио руководителя отдела ГИБДД по Ставрополю, рассказал ведущему Радио "Комсомольская правда", как водителю и пешеходу не попасть в аварию.

- На каждом мероприятии мы вручаем им ленты со светоотражающими элементами. Дети понимают, о чем идет речь. А вот взрослые - еще не в полной мере. Особенно бабушки и дедушки, это для них новое. Но когда мы разъясняем, зачем это нужно - они охотно этим пользуются. [...] Водителям в осенний период надо заранее переходить на спокойный и мягкий режим управления. Дороги влажные, тормозной путь удлиняется. Поэтому стоит вовремя сменить резину. Не ждите первого снега.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

ДТП в Ставропольском крае: статистика аварий за сентябрь 2020 года

"КП" представляет главные показали по ДТП в Ставропольском крае за сентябрь 2020 года [подробности]