В Пятигорске в День народного единства высадят самую длинную аллею из туй

Фото: Инстаграм главы Пятигорска

В Пятигорске 4 ноября на территории нового мультимедийного комплекса «Россия – моя история» высадят более 100 туй. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

А на днях в рамках общегородских акций по озеленению, на территории музея высадили аллею из 60 туй. В экологической акции поучаствовал и глава края.

По словам градоначальника, туевая аллея станет самой протяженной в Пятигорске.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что аллею из 75 голубых елей заложат 4 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе.

Молодые деревья высадят в районе дома №73/2. На закладку молодой еловой аллеи израсходуют средства гранта, выделенного на развитие гражданского общества.

В дальнейшем ухаживать за елями будут школьники, которые возьмут шефство над аллеей.