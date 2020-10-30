Абсолютно новую SKODA OCTAVIA представят российским поклонникам бренда

Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA.

Хорошая новость для автолюбителей-поклонников ŠKODA - на российском рынке скоро появится АБСОЛЮТНО НОВАЯ ŠKODA OCTAVIA. Это поистине легендарный автомобиль, по достоинству оцененный и водителями, и пассажирами.

Новая модель, созданная с помощью инновационных технологий, получила еще более стильный дизайн, но при этом сохранила узнаваемость и осталась верной чешским традициям бренда.

С новинкой все желающие смогут познакомиться в формате уникальной видеопрезентации. Это серия видеообзоров, подготовленных представителями ŠKODA вместе с журналистом Александром Коростелевым, в которых рассказывается о богатой истории модели, о новом дизайне автомобиля и Simply Clever решениях, просторном салоне и вместительном багажнике, мультимедийной системе, широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителю.

Серия видеоматериалов по новои модели будет размещаться на саи те www.strela-avto.ru и в официальном сообществе "СтрелаАвто" в Instagram со 2 по 15 ноября по ссылке https://www.instagram.com/skoda_minvody/ Видео будут доступны с 12.00 (мск).

Расписание видеобзоров:

2 ноября - Презентация абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA.

4 ноября - История модели.

6 ноября - Экстерьер, дизайн и SIMPLY CLEVER решения.

8 ноября - Практичность: просторный салон и вместительный багажник.

10 ноября - Интерьер и мультимедийные системы.

12 ноября - Коробка передач и двигатель.

14 ноября - Безопасность и высокотехнологичные ассистенты.

15 ноября - Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA. Новый уровень.

Если у вас есть вопросы, вы можете их задать в Direct или комментариях, а также в WhatsApp по ссылке wa.me/78792265353 Присоединяи тесь, будет интересно!

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