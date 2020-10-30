Что нарушают жители Ставрополья во время ДТП

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, после каких нарушений ПДД жители Ставрополья чаще всего попадают в аварии. Самым распространенным ДТП стало столкновение на перекрестке, следует из данных ГИБДД по краю.

63 аварии в регионе произошли в результате несоблюдения очередности проезда на перекрестке. 39 участников аварий нарушили правила расположения транспорта на проезжей части. 27 водителей не держали дистанцию на дороге, а 23 - неправильно проезжали "зебру". 14 человек выбрали скорость, которая не соответствует условиям движения. Еще 13 превысили скорость. 11 машин в момент ДТП были на встречной полосе. 46 фактов вошли в категорию "Другие", еще 63 - в составленную нами категорию "Остальное".

"КП" также составила рейтинг по видам ДТП:

1. Столкновение - 120;

2. Наезд на пешехода - 66;

3. Съезд с дороги - 32;

4. Наезд на препятствие - 23.

Сергей Бубырь, врио начальника отдела ГИБДД по городу Ставрополь, поделился с Радио "Комсомольская правда", как участникам дорожного движения не попасть в ДТП.

- На каждом мероприятии мы вручаем им ленты со светоотражающими элементами. Дети понимают, о чем идет речь. А вот взрослые - еще не в полной мере. Особенно бабушки и дедушки, это для них новое. Но когда мы разъясняем, зачем это нужно - они охотно этим пользуются. [...] Водителям в осенний период надо заранее переходить на спокойный и мягкий режим управления. Дороги влажные, тормозной путь удлиняется. Поэтому стоит вовремя сменить резину. Не ждите первого снега.

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