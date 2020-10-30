В Ставрополе рассказали об оплате коммуналки в пустующих квартирах

На коммунальных услугах, которые оплачиваются по счетчикам – это водо-, электро- и газоснабжение – сэкономить можно, если в квартире никто не живет, все приборы отключены, а сами счетчики исправны Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ставропольцев волнует вопрос: от оплаты каких услуг можно отказаться, если в квартире по факту никто не проживает?

Полностью свести жилищно-коммунальную платежку к нулю не получится, но минимизировать расходы возможно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ЖКХ.

На коммунальных услугах, которые оплачиваются по счетчикам – это водо-, электро- и газоснабжение – сэкономить можно, если в квартире никто не живет, все приборы отключены, а сами счетчики исправны.

Исключением является коммунальная услуга по теплоснабжению. От нее отказаться нельзя, так как плата рассчитывается по общедомовому прибору учета, исходя из площади квартиры.

Однако, если квартира оснащена индивидуальным прибором учета тепла и есть возможность регулировки температуры, сэкономить на отоплении можно. Но полностью отключать систему теплоснабжения нельзя, так как это приведет к поломке.

А как быть, если в квартире нет счетчика, и плата за коммунальную услугу начисляется по нормативам потребления на человека – исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих в ней? В этом случае для перерасчета собственнику нужно обратиться с заявлением к исполнителю услуги: в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию.

По количеству фактически проживающих на Ставрополье рассчитывается и плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Но, по закону, если в доме или квартире никто не живет, то вывоз мусора оплачивается по количеству собственников.

Плата же за жилищные услуги сохраняется несмотря на то, живет кто-то в квартире или нет. От расходов на управление многоквартирным домом, его содержание и текущий ремонт общего имущества, а также на коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды, отказаться нельзя, так как они рассчитываются, исходя из площади квартиры.

Размер платы определяется на общем собрании собственников помещений в доме по предложениям управляющей организации.

Регулярно оплачивать придется и взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, так как по закону они «закреплены» за квартирой, зависят от ее площади, а не от количества проживающих.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ставрополья могут получить льготы на оплату коммуналки.

Субсидии предоставляют семьям с относительно низким совокупным доходом и отдельным категориям граждан. О возможности получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг напомнили в краевом министерстве ЖКХ.

Так, субсидии оформляются на 6 месяцев. По истечении этого срока можно вновь подтвердить свое право на получение помощи. При этом до конца этого года продление будет носить беззаявительный порядок, то есть оформлять его будут автоматически. Напомним, что субсидию может получить любая семья, у которой плата за ЖКУ превышает 22 % совокупного дохода.

В органах социальной защиты по месту жительства можно также узнать, какие конкретно категории людей претендуют на такую помощь.