59 детей пострадали в авариях на Ставрополье в сентябре

Иллюстративное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"КП" подвела статистику по смертности несовершеннолетних в ДТП в сентябре. За месяц погибли трое детей, следует из данных открытых источников Госавтоинспеции.

Всего участниками аварий становились 59 детей, большей части не было и 16 лет. Трое несовершеннолетних скончались.

За сентябрь на Ставрополье зарегистрировали 271 ДТП с жертвами. Пострадали 348 участников движения, еще 34 - погибли. Известно о 15 случаях, когда водители покидали место аварии, когда на нем оставались раненые.

Врио начальника отдела ГИБДД по городу Ставрополь Сергей Бубырь поделился в эфире Радио "Комсомольская правда", как жителям края обезопасить себя на дорогах.

- На каждом мероприятии мы вручаем им ленты со светоотражающими элементами. Дети понимают, о чем идет речь. А вот взрослые - еще не в полной мере. Особенно бабушки и дедушки, это для них новое. Но когда мы разъясняем, зачем это нужно - они охотно этим пользуются. [...] Водителям в осенний период надо заранее переходить на спокойный и мягкий режим управления. Поэтому стоит вовремя сменить резину. Не ждите первого снега.