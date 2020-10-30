На Ставрополье названы самые распространенные виды ДТП

Иллюстративное фото Фото: Евгения ГУСЕВА

Самым распространенным видом аварии на Ставрополье стало столкновение. Следом идет наезд на пешехода, следует из статистики Госавтоинспекции.

Рейтинг по видам аварии с жертвами:

1. Столкновение - 120;

2. Наезд на пешехода - 66;

3. Съезд с дороги - 32;

4. Наезд на препятствие - 23.

Чаще всего водители попадают в ДТП из-за нарушений движения на перекрестке - 63 случая. 39 аварий случились из-за неправильного расположения транспорта на дороге, еще 27 участников движения не соблюдали дистанцию.

Всего в дорожных происшествиях попали 71 пешеход. Из них погибли девять человек.

Сергей Бубырь, врио начальника отдела ГИБДД по Ставрополю, рассказал журналистам Радио "Комсомольская правда", как жителям Ставрополья уберечь себя на дороге.

- На каждом мероприятии мы вручаем им ленты со светоотражающими элементами. Дети понимают, о чем идет речь. А вот взрослые - еще не в полной мере. Особенно бабушки и дедушки, это для них новое. Но когда мы разъясняем, зачем это нужно - они охотно этим пользуются. [...] Водителям в осенний период надо заранее переходить на спокойный и мягкий режим управления. Дороги влажные, тормозной путь удлиняется. Поэтому стоит вовремя сменить резину.

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