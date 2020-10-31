Больше десятка водителей скрылись с места ДТП на Ставрополье

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

На Ставрополье в сентябре 15 водителей скрылись с места ДТП. В этих авариях пострадали 14 человек и еще двое умерли. Об этом говорит статистика Госавтоинспекции.

В сумме в крае случилось 271 ДТП с жертвами, в которых были ранены 348 человек, а еще 34 - погибли. В авариях пострадали 59 детей, из которых 44-м не исполнилось 16 лет. Погибло три несовершеннолетних.

Согласно открытым данным, 183 дорожных происшествия случилось днем, а 88 - ночью. Самую массовую аварию в сентября зарегистрировали в Красногвардейском районе. В ней пострадали шесть человек.

Временно исполняющий обязанности руководителя отдела ГИБДД по городу Ставрополь Сергей Бубырь высказал в эфире Радио "Комсомольская правда" мысль о том, как местным жителям не угадить в ДТП.

- На каждом мероприятии мы вручаем им ленты со светоотражающими элементами. Дети понимают, о чем идет речь. А вот взрослые - еще не в полной мере. Особенно бабушки и дедушки, это для них новое. Но когда мы разъясняем, зачем это нужно - они охотно этим пользуются. [...] Водителям в осенний период надо заранее переходить на спокойный и мягкий режим управления. Дороги влажные, тормозной путь удлиняется. Поэтому стоит вовремя сменить резину.

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