Полтысячи больных коронавирусом выписали из больниц Ставрополья

На Ставрополье поставили рекорд по числу выздоровевших за сутки больных коронавирусом. 31 октября врачи завершили лечить 587 человек, следует из данных, опубликованных Владимиром Владимировым.

Всего в Ставропольском крае известно о 21277 случаях заражения. За сутки прибавилось еще 192 зараженных. Выздоровлением закончились 16400 случаев, смертью - 425.

- Для противодействия COVID-19 мы разворачиваем новые специализированные инфекционные койки, лаборатории для тестирования, приобретаем установки компьютерной томографии. Но первый рубеж сопротивления болезни - это по-прежнему каждый из нас, - написал губернатор.