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Общество

Полтысячи больных коронавирусом выписали из больниц Ставрополья

За сутки умерли три человека
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье поставили рекорд по числу выздоровевших за сутки больных коронавирусом. 31 октября врачи завершили лечить 587 человек, следует из данных, опубликованных Владимиром Владимировым.

Всего в Ставропольском крае известно о 21277 случаях заражения. За сутки прибавилось еще 192 зараженных. Выздоровлением закончились 16400 случаев, смертью - 425.

- Для противодействия COVID-19 мы разворачиваем новые специализированные инфекционные койки, лаборатории для тестирования, приобретаем установки компьютерной томографии. Но первый рубеж сопротивления болезни - это по-прежнему каждый из нас, - написал губернатор.