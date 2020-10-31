Стало известно, где на Ставрополье чаще умирают в ДТП

На дорогах Ставрополья в сентябре погибли 34 человека. "КП" выяснила, где в крае чаще умирали после аварий, и сравнила показатели с месячными данными о летальности коронавируса.

1. Ставрополь - 3 в ДТП и 30 от коронавируса [далее такая же последовательность - прим.ред.]

2. Кочубеевский район - 3 и ноль.

3. Шпаковский район - 3 и 6.

4. Буденновский район - 3 и 5.

5. Благодарненский городской округ - 3 и ноль.

6. Минераловодский городской округ - 3 и 2.

7. Кисловодск - 2 и ноль.

8. Ипатовский городской округ - 2 и 2.

9. Новоалександровский горокругах - 2 и 1.

Всего на Ставрополье зарегистрировали 271 ДТП с жертвами. Самая массовая авария произошла в Красногвардейском районе: в ней пострадали шесть человек. А самая страшная авария была в Кочубеевском районе: в происшествии погибли три человека, один оправился от ранений в реанимации.

Врио начальника отдела ГИБДД по городу Ставрополь Сергей Бубырь посоветовал местным жителям носить светоотражающие элементы на одежде, а водителям - до первого снега поменять резину. Это позволит снизить аварийность на дорогах края.

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