Детские сады Ставрополья оштрафуют на 488 тысяч за 139 нарушений

Роспотребнадзор проверил ставропольские детсады на соблюдение норм. В итоге было составлено 139 административных протоколов. Учреждения в совокупности заплатят около 488 тысяч рублей, следует из отчета надзорного органа.

Специалисты проверили 107 детских садов. Чаще всего руководство учреждений не контролировало санитарно-эпидемиологический режим и устраняло проблемы с водоснабжением. В том числе - не проводило горячую воду в кабинет медсестры. В ходе проверки был выявлен дефицит ростовой мебели.

- В ходе проверок проведено более 14,5 тысяч лабораторных исследований. Отобрано более 10 тысяч смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки; проведены измерения параметров микроклимата и освещенности по 452 и 702 рабочим местам соответственно. Случаи массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в ДОО края не регистрировались, - говорится в сообщении Роспотребнадзора по Ставрополью.