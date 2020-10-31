В Невинномысске женщина избила пенсионера из-за просьбы не мусорить

В Невинномысске женщина агрессивно ответила на замечание 69-летнего пенсионера. И стала фигурантом уголовного дела, передает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Женщина высыпала строительный мусор около двора дедушки. Хозяин дома попросил убрать мусор и впредь не делать так. Но подозреваемой не понравилось это, и она несколько раз ударила пенсионера камнем. Тогда потерпевший обратился в полицию.

- Проведенная экспертиза показала, что телесные повреждения, причиненные потерпевшему, повлекли легкий вред здоровью. В настоящее время уголовное дело по статье "Нанесение легкого вреда здоровью" с утвержденным обвинительным заключением направлено в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении МВД.