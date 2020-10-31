Мужчина зверски убил тещу в Дагестане

В городе Дербент открыли уголовное дело против 26-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве тещи, сказано в сообщении СКР по Дагестану.

В ночь на 31 октября подозреваемый выпивал в квартире тещи. Из-за личной неприязни мужчина взял кухонный нож и много раз ударил им по родственнице. Раны нашли на различных частях тела. Женщина скончалась на месте.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по статье "Убийстве". Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении ведомства.