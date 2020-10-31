Обвинитель требует по 8 лет для истязателей Аиши Ажиговой

Государственное обвинение запросило для истязателей Аиши Ажиговой по восемь лет тюрьмы. Об этом сообщает представитель Прокуратуры Республики Ингушетия.

Скандал вокруг 7-летней девочки разгорелся в июле 2019 года. Девочку доставили в республиканскую больницу с многочисленными травмами, в том числе - ожогами, порезами и ушибами. Ребенку спасли одну руку, а другую в августе ампутировали.

Сначала тетя, которая привела девочку в больницу, объясняла раны вертлявым поведением самой пострадавшей. Потом выяснилось, что она издевалась над ребенком - подвешивала ребенка за руки, била ее. Аишу не допускали к родной маме, после начала уголовного разбирательства и выписки из госпиталя девочку вернули Лидии Ажиговой.

Сама Лидия считает, что любое наказание, кроме казни, будет мягким для истязателей ее детей.

Тяжбы по делу продолжаются уже два месяца. На скамье тетя и дядя Аиши.