Компания из Пятигорска поставляла просроченную молочную продукцию

В Ставропольском крае оштрафовали фирму, поставлявшую просрочку в местный санаторий. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по КЧР и Ставрополью.

Специалисты провели проверку поставок компании "Милкорп". Выяснилось, что она продала санаторию "Тарханы" в Пятигорске четыре килограмма просроченного творога "Чабан" и 258 пачек кефира. Продукты подлежали уничтожению, но фирма решила подарить им вторую жизнь.

Суд постановил оштрафовать "Милкорп" на 310 тысяч рублей. Организация обжалует приговор в Арбитражном суде Ставропольского края.