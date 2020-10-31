На Ставрополье в ДТП погибло вдвое меньше, чем от коронавируса

Смертность от коронавируса на Ставрополье в сентябре вдвое выше, чем от ДТП. "КП" сравнила статистику по COVID-19 и аварийности на дорогах края и пришла к выводу, что в частных случаях разница между показателями еще больше.

В сентябре от коронавируса в крае скончались 81 человек. Это более чем в два раза больше, чем в автомобильных авариях - 34. Согласно сравнительной статистике "КП", в Ставрополе эта разница еще больше: три в ДТП против 30 от коронавируса.

1. Ставрополь - 3 в ДТП и 30 от коронавируса [далее такая же последовательность - прим.ред.]

2. Кочубеевский район - 3 и ноль.

3. Шпаковский район - 3 и 6.

4. Буденновский район - 3 и 5.

5. Благодарненский городской округ - 3 и ноль.

6. Минераловодский городской округ - 3 и 2.

7. Кисловодск - 2 и ноль.

8. Ипатовский городской округ - 2 и 2.

9. Новоалександровский горокругах - 2 и 1.

Всего на Ставрополье за сентябрь произошли 271 ДТП с жертвами. В них пострадали 348 человек. Самая массовая авария случилась в Красногвардейском районе: участвовало три автомобиля и семь человек, из которых пострадало шестеро, в том числе - два ребенка 3 и 5 лет. А самое трагичное ДТП было в Кочубеевском районе. В нем разбились сразу три человека, одному удалось выкарабкаться.

Врио начальника отдела ГИБДД по городу Ставрополь Сергей Бубырь рекомендует жителям края носить светоотражающие элементы на одежде, а автолюбителям - переобувать колеса в зимнюю резину еще до первого снега.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

ДТП в Ставропольском крае: статистика аварий за сентябрь 2020 года

"КП" представляет главные показали по ДТП в Ставропольском крае за сентябрь 2020 года [подробности]