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На Ставрополье прогнозируют три дня дождей

Температура не поднимется выше 22 градусов
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье прогнозируют дождь, который закончится не раньше чем через три дня. Непогода дойдет до Ставрополя после 18 часов, следует из данных сервиса "Яндекс.Погода".

Дождевые облака идут в Ставропольский край с черноморского побережья. По данным на 17 часов, осадки выпали уже в Труновском, Новоалександровском и Красногвардейском районах, а также в Изобильненском городском округе. Ближе к 18:30 тучи приблизятся к Невинномысску и дойдут до Ставрополя.

Дожди, по данным ставропольского Гидрометцентра, продолжатся, как минимум, до 2 ноября. Температура в крае 31 октября не поднимется выше 22 градусов, в Ставрополе - выше 20. Ночью похолодает до 8-13 градусов. В следующие дни воздух прогреется до 13-19 градусов. Синоптики отмечают, что дождь будет лить местами. Скорость ветра - 5-10 метров в секунду.

Погода в Ставропольском крае на 31 октября - 2 ноября. Фото: stavpogoda.ru

Погода в Ставропольском крае на 31 октября - 2 ноября. Фото: stavpogoda.ru