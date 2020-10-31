На Ставрополье прогнозируют три дня дождей

На Ставрополье прогнозируют дождь, который закончится не раньше чем через три дня. Непогода дойдет до Ставрополя после 18 часов, следует из данных сервиса "Яндекс.Погода".

Дождевые облака идут в Ставропольский край с черноморского побережья. По данным на 17 часов, осадки выпали уже в Труновском, Новоалександровском и Красногвардейском районах, а также в Изобильненском городском округе. Ближе к 18:30 тучи приблизятся к Невинномысску и дойдут до Ставрополя.

Дожди, по данным ставропольского Гидрометцентра, продолжатся, как минимум, до 2 ноября. Температура в крае 31 октября не поднимется выше 22 градусов, в Ставрополе - выше 20. Ночью похолодает до 8-13 градусов. В следующие дни воздух прогреется до 13-19 градусов. Синоптики отмечают, что дождь будет лить местами. Скорость ветра - 5-10 метров в секунду.