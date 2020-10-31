Женщину осудили за содержание притона в Ессентуках

В Ессентуках вынесли приговор женщине, которая организовала притон в сауне "Камелот", сообщает пресс-служба городского суда.

Осужденная сама искала работниц и вовлекала их в запрещенную деятельность. Среди ее сотрудник были как опытные женщины, так и молодые девушки. Притон базировался в здании сауны "Камелот". По данным суда, у предпринимательницы были там свои арендуемые помещения.

- Приговором Ессентукского городского суда от 16 октября 2020 года М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом. «б» части 2 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Ей назначено наказание, в виде условного лишения свободы сроком на 3 года с испытательным сроком на 2 года, - сказано в сообщении суда.