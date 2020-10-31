СМИ: уроженец Дагестана напал на полицейских у здания МВД в Москве

В Москве у здания МВД уроженец Дагестана напал на двух полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

31 октября 32-летний мужчина напал на двух полицейских, патрулировавших улицу. Он нанес несколько ударов, но убежать не успел - его тут же задержали. На уроженца Дагестана тут же завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Сейчас следователи допрашивают задержанного. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза. СКР по Москве ходатайствует о мере пресечения, связанной с лишением свободы.