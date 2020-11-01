В Беслане помогут пострадавшим в теракте, построят школу и детсад

Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

Северная Осетия приняла делегацию Министерства экономического развития Российской Федерации во главе с министром Максимом Решетниковым. Во время встречи глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил руководство федерального министерства за внимание к вопросам социально-экономического развития республики и отметил, что работа, проведенная совместно с Министерством по делам Северного Кавказа, успешно продолжается с Минэкономразвития России. А Максим Решетников подчеркнул, что темпы развития, которые в последние годы демонстрирует Северная Осетия, важно сохранить и увеличить, назвав регион "стратегически важным для России".

- За последние годы республика проделала серьезную работу, видно, насколько развивается экономика, выросла доля собственных налоговых и неналоговых поступлений.Ситуация стабилизируется, условия для поступательного роста созданы, поэтому сейчас возможен существенный рывок в социально-экономической сфере. На следующий год нам удалось добиться значительного увеличения по многим статьям финансирования субъектов Северного Кавказа. В первую очередь это развитие туризма – на реализацию всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» на ближайшие три года предусмотрено 6,4 млрд рублей. Он должен стать якорным проектом для республики, – сказал Максим Решетников.

Министр добавил, что важно совершенствовать и системы образования, здравоохранения, ЖКХ и сельское хозяйство. А в этом серьезную роль играет принятое по поручению президента России Владимира Путина распоряжение правительства России от 29 декабря 2017 года № 2980-р, в котором утвержден перечень мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, подлежащих реализации в приоритетном порядке.

На встрече обсудили реализацию ряда важных проектов, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом объектов социальной инфраструктуры. Также по просьбе руководства республики в распоряжение №2980 внесли изменения, связанные со включением мероприятий по социально-экономическому развитию Беслана.

- Это даст возможности для оказания адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в города Беслан, на оплату специализированной медицинской помощи, медицинской реабилитации за пределами России и приобретение санаторно-курортных путевок, а также для развития социальной инфраструктуры города, - рассказали в пресс-службе главы Северной Осетии. - Будут получены субсидии из федерального бюджета на строительство в Беслане школы на 550 мест, детского сада на 120 мест, станции юных техников, станции юных натуралистов. Также планируется выделение средств из федерального бюджета на разработку проектной документации по 10 социально важным объектам.