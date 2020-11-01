В Ставрополе ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

В Ставрополе после введения с 28 октября обязательного масочного режима усиливают контроль за соблюдением ограничений. В городской администрации рассказали "КП-Северный Кавказ", что по поручению мэра Ивана Ульянченко рейды проходят на рынках, в точках общепита и даже на дорогах. Накануне полиция уделила пристальное внимание работе общественного транспорта Ставрополя. Помимо ношения масок и наличия дезинфицирующих средств рейдовая группа проверяла техническое состояние автотранспорта и путевую документацию для перевозки пассажиров.

- Основная часть горожан, в том числе водителей, действительно носят маски, но есть ставропольцы, которые относятся к требованиям формально или не соблюдают вовсе. В отношении них составляются протоколы об административном правонарушении. Так, сотрудники комитета ГО и ЧС администрации Ставрополя только за прошедшую неделю составили 20 протоколов, - отметили в администрации краевого центра.