Директор госучреждения в Ингушетии задержан после взятки ФСБ

В Ингушетии задержали 30-летнего директора государственного учреждения за дачу взятки в размере 2 млн рублей сотруднику ФСБ. Следователи республиканского СКР завели уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере".

По материалам следствия, задержание прошло 30 октября в Назрани во время передачи денег сотрудниками УФСБ России по Ингушетии совместно с работниками следственного комитета РИ. Взятку подозреваемый передавал за непроведение оперативных работ по выявлению его причастности к краже бюджетных средств. Сотрудник ФСБ от взятки отказался, как уточнили в правоохранительных органах. Ведется расследование.