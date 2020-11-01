Рабочая неделя на Ставрополье начнется с дождей

Фото: Ставропольский Гидрометцентр

В Ставропольском крае новая рабочая неделя начнется с дождей. По прогнозу регионального Гидрометцентра, местами выпадут осадки в ночь на 2 ноября, днем в понедельник, ночью на вторник и днем 3 ноября. При этом воздух в дневное время прогреется до +13...+18, а юго-восточный ветер будет дуть с скоростью 5-10 метров в секунду.

В Ставрополе сегодня днем +15...+17 и временами дождь. В понедельник +14...+16 тоже осадки в виде дождя, а 3 ноября при той же температуре воздуха дождь обещают только утром.

При этом 2-4 ноября местами в юго-восточных районах Ставропольского края сохранится чрезвычайная пожароопасность. А в южной части - высокая пожароопасность. Предупреждают синоптики.