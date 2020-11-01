Глава Ставрополья рассказал о визите министра экономики России

На Ставрополье побывал министр экономического развития Максим Решетников. Вместе с главой региона глава Минэкономразвития России посетил курорты КМВ, оценив рекреационные возможности региона. Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, с рабочей группой посетили как готовые объекты, так и только строящиеся - школа, спортивный комплекс, детский сад в Кисловодске, например, и развитие курортных парков в Ессентуках и Железноводске. На встрече прошло обсуждение вопроса дальнейшего развития Кавказских Минеральных Вод. Это создание автомобильных обходов Кисловодска, приведение в порядок гидротехнических сооружений, прибрежной зоны на озере Ессентуков и благоустройство городских улиц.

- Все это крупные проекты. Их можно реализовать быстрее в рамках федеральных программ. Мы внесли такие предложения, будем прорабатывать их дальше вместе с Минэкономразвития, - отметил глава Ставрополья.