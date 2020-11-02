430 человек скончались на Ставрополье от коронавируса

Всего число зараженных в крае достигло 21671. Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже превысило 16,6 тысячи человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Ставрополье продолжает расти число умерших от коронавируса. За последние сутки скончался еще один пациент.
Всего число умерших от инфекции в регионе достигло 430. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 196 человек.
Всего число зараженных в крае достигло 21671. Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже превысило 16,6 тысячи человек.
В том числе, за минувший день сняли с медицинского наблюдения 142 пациента. Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. Охват тестированием растет.
Всего на Ставрополье провели более 748 тысяч исследований на коронавирус. По словам главы края, всем заболевшим оказывается медицинская помощь.
- Мы принимаем меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Усиливаем контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий. Но непростая ситуация также требует ответственного отношения к здоровью от каждого из нас, - прокомментировал Владимир Владимиров.
Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким умерших от коронавируса ставропольцев.