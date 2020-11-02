Лебеди из Центрального парка перезимуют на юге Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Пара белоснежных лебедей уже давно стала символом одного из старейших и любимых мест отдыха горожан – парка Центральный. Каждую осень птицы «переезжают» в водоем зоопарка парка «Победы», чтобы с наступлением тепла снова вернуться в исторический центр Ставрополя.

В этом году из-за того, что несколько месяцев парки были закрыты для посетителей, птиц перевезли в Центральный уже ближе к лету.

Сейчас, когда осень полностью вступила в свои права, белоснежная пара снова отправилась на зимовку. В парке Победы возле водоема для них оборудован специальный деревянный домик, где птицы могут спрятаться от непогоды.

А усиленный зимний рацион поможет пернатым красавцам с комфортом дождаться весеннего солнышка. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе начинается консервация фонтанов на зимний период и подготовка оборудования к работе в 2021 году.

Специалисты сначала демонтируют насадки и форсунки и почистят систему. Затем фасадные элементы загерметизируют, чтобы все приборы пережили мороз.

За последние годы число фонтанов в городе увеличилось. Зимой фонтаны украшают гирляндами.

Самые масштабные «застывшие» композиции разместятся на Александровской площади, площади Святого князя Владимира и Крепостной горе, в скверах на улице 50 лет ВЛКСМ и проспекте Юности.