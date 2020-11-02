В Ставрополе собственники аварийного жилья получат денежную компенсацию

Каждый владелец жилья в доме, признанном аварийным, имеет право на определенную денежную компенсацию. Это самый простой и быстрый способ переехать в новое помещение.

В Ставрополе аварийными признаны МКД по адресам Бруснева, 6, Ленина, 137, 2-й Юго-Западный проезд, 9б, Ясеновская,1 и Вересковая, 2 (хутор Грушевый).

В 2020 году владельцы 29 аварийных квартир получат выплату компенсаций. С 23 из них уже подписаны соглашения о переходе недвижимого имущества в муниципальную собственность.

Вскоре будут оформлены документы и с остальными собственниками. В 2019 году компенсацию получили 47 хозяев жилья из названных МКД.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, ставропольцы тратят на коммуналку почти 5 тысяч рублей – если быть точнее, то 4 408 рублей в месяц.

Жители края часто интересуются, oт oплаты каких услуг мoжнo oтказаться, если в квартире никтo не живет. Совсем не платить за ЖКУ в пустующей квартире не получится, но расходы свести к минимуму можно.