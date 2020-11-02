На Ставрополье школьники из-за коронавируса ушли на удлиненные каникулы

На Ставрополье у школьников со 2 ноября начались удлиненные осенние каникулы. Вместо одной недели, дети будут отдыхать две.

Напомним, что на это же время на дистанционное обучение перевели и студентов края.

Делается это для того, чтобы создать так называемую «эпидемиологическую паузу», во время которой распространение вируса в классах должно остановиться.

Губернатор Ставрополья поставил задачу за время каникул протестировать на коронавирус всех учителей. В будущем всеобщее тестирование проведут для воспитателей и преподавателей среднего профессионального образования.

Также после старта учебы Владимир Владимиров поручил проверить, в каком состоянии находится оборудование для обеззараживания и бесконтактные термометры.

Дополнительным фактором, сдерживающим инфекцию, должна стать вакцинация преподавателей против коронавирусной инфекции. Первыми прививку сделают учителям в тех районах, где зафиксирован наибольший прирост по заболевшим.

До конца 2020 года Ставрополье получит более 1200 комплектов вакцины против коронавируса. Их распределят по учебным и медицинским организациям края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 196 жителей региона. От инфекции скончался еще один пациент. Всего жертвами болезни стали 430 жителей края.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных коронавирусом в крае достигло 21671. Победить болезнь смогли 16627 человек. Из них за последние сутки выздоровели 142 пациента.