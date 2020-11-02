На Ставрополье ревнивый мужчина зарезал друга «за подкаты» к своей женщине

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против 58-летнего жителя Туркменского района возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 24 октября. В гости к потерпевшему и его знакомой на животноводческую точку в Туркменском районе пришел его знакомый с женщиной. Все вместе стали распивать спиртные напитки.

Во время посиделок подозреваемый приревновал свою женщину к потерпевшему и ножом ударил его в грудь.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.